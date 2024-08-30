9 травня відбувся фінал Олімпіади-2024 з художньої гімнастики. Перемогу здобула представниця Німеччини Дар'я Варфоломєєв, яка є уродженкою російського Барнаула.

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Як DTB відреагувала на виступ Варфоломєєв у Криму

У 2021 році Дар'я Варфоломєєв брала участь у двох змаганнях на окупованому півострові у місті Алушта. Про це свідчили її дописи в інстаграмі, які вона відредагувала після скандалу.

За інформацією видання Трибуна, це були "Республіканські змагання з художньої гімнастики "Свєнтана", які також відомі як "Всеросійські змагання "Кримчанка". Змагання, в яких брала участь Варфоломєєв, були відбірковим етапом на всеросійський турнір "Юні гімнастки". Спортсменка фігурувала у стартових протоколах змагань за 2 червня 2021 року – як представниця Барнаула попри те, що тоді вже мала німецьке громадянство.

Зокрема Трибуна звернулася із запитом до Німецької федерації гімнастики з питаннями про те, чи було їм відомо про цей турнір, чи санкціонувала DTB цю участь Варфоломєєв у турнірі, хто її супроводжував, а також якою є позиція DTB щодо російської агресії проти України та якими були чи будуть санкції щодо Варфоломєєв за ситуацію, яка шкодить репутації DTB.

У федерації відповіли, що їм не було відомо про участь гімнастки у змаганнях. Її участь у змаганні відбулася у час, коли DTB не організовувала жодних юніорських індивідуальних змагань через пандемію COVID. У цей час Дарʼя відвідувала свою матір у своїй колишній країні протягом тривалого часу. Щоб не втратити змагальну практику повністю, матір Дарʼї зареєструвала її на змагання і, очевидно, супроводжувала її туди. На місці проведення змагань не було жодного представника DTB.

Як часто зазначалося публічно, DTB чітко стоїть на стороні України щодо російської агресивної війни, яка триває. DTB засуджує цю агресивну війну і проводила активні кампанії на різних рівнях спортивної політики, щоб виключити російських та білоруських атлетів та офіційних осіб з міжнародних змагань,

– зазначили у Німецькій федерації гімнастики.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну вони вважають, що цю ситуацію варто розглядати критично.

"Під час цього змагання Дарʼї було лише 14 років, і її не можна особисто звинувачувати у цьому через її вік. Немає питань, що участь атлета з німецьким громадянством у цьому змаганні повинна розглядатися критично, особливо з огляду на агресивну війну, яку розвʼязала Росія з 2022 року", – додала DTB.

Зазначимо. Гімнастка підтримує війну в Україні, зокрема вважає окуповані українські території російськими.

Нагадаємо, що нагороджував Дар'ю Варфоломєєв Сергій Бубка, що викликало обурення у соцмережах.