Нельзя распространять фото с соревнований: в МОК появились новые правила для участников Игр-2022

Международный олимпийский комитет опубликовал правила относительно публикаций в социальных сетях для спортсменов и других лиц, связанных с проведением Олимпиады-2022. Участникам Игр не все фотографии можно будет распространять.

"Зоны ограниченного доступа"

Отмечается, что атлетам и аккредитованным лицам можно делать фотографии, записывать аудио или видео и делиться ими в личных учетных записях. Однако в соцсети можно будет распространять лишь некоторые материалы.

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Спортсмены смогут опубликовать в сети материалы, сделанные в зонах для зрителей и Олимпийской деревне. Также для участников Олимпиады-2022 будут "зоны ограниченного доступа".

Под эти ограничения попадают места проведения соревнований и церемоний, зоны для тренировок и выступлений, "служебные зоны", которые предназначены для поддержки проведения Игр, куда не допускаются зрители.

Нельзя публиковать фото из больницы для пациентов с COVID-19, станций допинг-контроля, фитнес-центра, столовой, центра сбора образцов и жилых зон других олимпийских команд.

Отмечают, что также нельзя делиться сделанными на Олимпиаде материалами с коммерческой или рекламной целью.

В документе МОК говорится, что спортсменам запрещено выступать в роли представителей СМИ.

Если участники Игр все же нарушат эти правила, то они должны будут удалить материалы из соцсетей. К тому же МОК или национальный олимпийский комитет может принять дополнительные меры.

Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4-го по 20 февраля.