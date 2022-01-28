"Зони обмеженого доступу"

Зазначається, що атлетам та акредитованим особам можна робити фотографії, записувати аудіо чи відео та ділитися ними в особистих облікових записах. Проте у соцмережі можна буде поширювати лише деякі матеріали.

Варте уваги До Олімпійського селища у Пекіні прибули перші українські спортсмени

Спортсмени зможуть опублікувати у мережі матеріали, зроблені в зонах для глядачів та Олімпійському селищі. Також для учасників Олімпіади-2022 будуть "зони обмеженого доступу".

Під ці обмеження потрапляють місця проведення змагань церемоній, зони для тренувань та виступів, "службові зони", які призначені для підтримки проведення Ігор, куди не допускаються глядачі.

Не можна публікувати фото з лікарні для пацієнтів із COVID-19, станції допінг-контролю, фітнес-центру, їдальні, центр збору зразків та житлові зони інших олімпійських команд.

Зазначають, що також не можна ділитися зробленими на Олімпіаді матеріалами з комерційною чи рекламною метою.

У документі МОК йдеться, що спортсменам заборонено виступати у ролі представників ЗМІ.

Якщо учасники Ігор все ж таки порушать ці правила, то вони повинні будуть видалити матеріали із соцмереж. До того ж МОК або національний олімпійський комітет може вжити додаткових заходів.

Варте уваги! Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4-го по 20 лютого.