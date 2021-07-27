Нельзя говорить о дисквалификации, – пресс-аташе рассказал детали допинг-дела Елистратовой

Пресс-секретарь Федерации триатлона Украины Вадим Коробенко прокомментировал ситуацию с отстранением от участия в олимпийском турнире украинки Юлии Елистратовой.

Говорить о дисквалификации рано

Юлия Елистратова из-за подозрений в употреблении запрещенных препаратов не смогла выступить на ОИ-2020 в Токио.

Случившееся Украинку Елистратову отстранили от соревнований на Олимпиаде: есть подозрение на допинг

Сейчас нельзя говорить о дисквалификации. Елистратова временно отстранена от соревнований на время расследования. Пока что ни одного запрещенного препарата в ее организме не обнаружено. Было обнаружено только изменение структуры клеток. А это может быть вызвано лекарственными препаратами или другими факторами,

– сказал Коробенко.

"Мы ждем официальную информацию, Юля сотрудничает со следствием. За день до соревнований мы просили, чтобы Елистратову допустили к Олимпиаде, но нам не разрешили", – подытожил он.

Также раньше муж Юлии Владимир Турбаевский заявил, что перед тем, как Юля сдала допинг-тест, ей сделали прививку от COVID-19. Мужчина предполагает, что вакцина могла дать ложноположительный результат.

Елистратова должна была стартовать на Играх в Токио 27 июля. Спортсменка еще может оспорить результат теста, но на Олимпиаде точно не выступит.