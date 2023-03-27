Юная украинка выиграла дебютное "золото" на Кубке Европы по лыжной акробатике
Источник:НОК Украины
В австрийском Обертауэрне продолжается этап Кубка мира по лыжной акробатике. Второй день соревнований принес в копилку сборной Украины медаль высшего сорта.
Украинские фристайлисты продолжают покорять Олимп лыжной акробатики. Береговчанка Нелли Попович стала победительницей этапа Кубка Европы в австрийском Обертауэрне.
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Дебютная победа Попович
15-летняя спортсменка получила за свой прыжок 57,50 балла и всего на 0,49 балла опередила двух китаянок, заработавших одинаковую сумму. Еще одна представительница Украины Анастасия Гасюк остановилась в шаге от медали и заняла четвертое место.
Следует отметить, что для Нелли Попович это первая награда на этапах Кубка мира по лыжной акробатике.
Кубок Европы по лыжной акробатике
- 1. Нелли Попович (Украина) – 260.00
- 2. Сюанчи Лю (Китай) - 208.00
- 3. Мэйтинг Чен (Китай) - 156.00
- 4. Анастасия Гасюк (Украина) – 130.00
...
- 7. Диана Яблонская (Украина) - 93.60
- 8. Оксана Яцюк (Украина) – 83.20