Юная украинка выиграла дебютное "золото" на Кубке Европы по лыжной акробатике

В австрийском Обертауэрне продолжается этап Кубка мира по лыжной акробатике. Второй день соревнований принес в копилку сборной Украины медаль высшего сорта.

Украинские фристайлисты продолжают покорять Олимп лыжной акробатики. Береговчанка Нелли Попович стала победительницей этапа Кубка Европы в австрийском Обертауэрне.

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Дебютная победа Попович

15-летняя спортсменка получила за свой прыжок 57,50 балла и всего на 0,49 балла опередила двух китаянок, заработавших одинаковую сумму. Еще одна представительница Украины Анастасия Гасюк остановилась в шаге от медали и заняла четвертое место.

Следует отметить, что для Нелли Попович это первая награда на этапах Кубка мира по лыжной акробатике.

Кубок Европы по лыжной акробатике

1. Нелли Попович (Украина) – 260.00

2. Сюанчи Лю (Китай) - 208.00

3. Мэйтинг Чен (Китай) - 156.00

4. Анастасия Гасюк (Украина) – 130.00

...

7. Диана Яблонская (Украина) - 93.60

8. Оксана Яцюк (Украина) – 83.20

Напомним, что в нынешнем сезоне две золотые награды на Кубке Европы по лыжной акробатике получил Дмитрий Котовский. В общем зачете украинец занял второе место.