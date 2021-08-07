Некоторые решения я не понимал, – Пятов неожиданно раскритиковал тренерский штаб Шевченко
Источник:ютуб-канал BurBuzz
Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов выразил свое мнение на счет тренерских решений Андрея Шевченко в период Евро-2020.
Пятов удивлен, что тренерский штаб не выпустил в матче с Англией (0:4) в 1/4 финала турнира Тараса Степаненко.
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Какие-то тренерские решения я откровенно не понимал. Степаненко изначально не был готов, но он переступил через боль, начал набирать, подходил к Евро. Так, первую игру Сидорчук нормально сыграл, вторую сыграл Степа, но с Австрией Степа не играл. Затем играл со Швецией,
– заявил он.
"Тарас готов по максимуму на Англию, но почему его не поставили знает только Андрей Николаевич. Может, он мог навязать борьбу Кейну и Магуайру – это сейчас можно говорить", – сказал Пятов.
Андрей Шевченко покинул сборную Украины
- В первый день августа стало известно, что контракт главного тренера Андрея Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу. Вместе с ним больше в "сине-желтой" команде не будет помощника украинца Андреа Малдера.
- Еще летом 2020 года в УАФ предложили Шевченко новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.
- Наставнику удалось на мажорной ноте покинуть сборную. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.
- Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что новый тренерский штаб сборной Украины будет назван в понедельник, 9 августа.