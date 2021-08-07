Пятов удивлен, что тренерский штаб не выпустил в матче с Англией (0:4) в 1/4 финала турнира Тараса Степаненко.

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Какие-то тренерские решения я откровенно не понимал. Степаненко изначально не был готов, но он переступил через боль, начал набирать, подходил к Евро. Так, первую игру Сидорчук нормально сыграл, вторую сыграл Степа, но с Австрией Степа не играл. Затем играл со Швецией,

– заявил он.

"Тарас готов по максимуму на Англию, но почему его не поставили знает только Андрей Николаевич. Может, он мог навязать борьбу Кейну и Магуайру – это сейчас можно говорить", – сказал Пятов.

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