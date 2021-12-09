Некоторые из вас не понимают, что значит играть за Барсу, – Хави сорвался на команду

Главный тренер Барселоны Хави в перерыве матча против Баварии провел серьезный разговор с футболистами. Он надеялся, что это поможет команде.

Тренер вызверился на подопечных

Хави не скрывал разочарования от игры своей команды. В перерыве он забежал в раздевалку футболистов и начал кричать на них.

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Некоторые из вас не понимают, что значит играть за Барсу,

– подчеркнул тренер.

Таким образом наставник хотел "разбудить" свою команду. Однако футболисты не отреагировали на наставления своего тренера. Уже после завершения поединка разочарованный Хави не высказал ни одну из претензий игрокам.

"Такова наша реальность, ничего с этим поделать нельзя. Мы столкнулись с этой ситуацией все вместе, поэтому должны вместе ее и преодолеть. С сегодняшнего дня начинается новый этап истории клуба", – сказал Хави журналистам.