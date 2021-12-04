Первое поражение Хави

После того как Хави возглавил Барселону, команда выиграла два матча, и еще один раз сыграла вничью. В четвертом матче пришел черед поражения.

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Барселона принимала дома Бетис. В первом тайме "блаугранас" не слишком много атаковали. Зато во втором тайме чуть не зажали соперника у его ворот. Но не хватало меткости.

Зато Бетис единственный удар в створ ворот во втором тайме превратил в гол.

Это поражение отбросило Барселону на седьмое место в турнирной таблице. Зато Бетис поднялся сразу на третью ступеньку.

Видео гола Хуанми