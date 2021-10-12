Некоторые игроки сборной Украины могут не сыграть с боснийцами: причина

Наставник сборной Украины по футболу Александр Петраков рассказал об атмосфере во Львове перед матчем с боснийцами. Поединок состоится 12 октября на стадионе "Арена Львов".

Какие игроки могут не сыграть с боснийцами

Петраков отметил, что Львов живет футболом, а местные узнают игроков и желают победы.

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Мы только приехали, нужно было к банкомату идти, и все люди идут, узнают, руками машут, желают все победы. Так хорошо, чувствуется, что весь город живет футболом,

– сказал коуч.

На вопрос о ситуации с Соболем Петраков ответил, что пока не может ничего сказать.

По его словам, Эдуард Соболь, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Александр Тымчик имели целый день проблемы со здоровьем – насморк и головную боль.

"Увидим, сейчас не могу ничего сказать", – добавил в конце тренер.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября на стадионе "Арене Львов", стартовый свисток прозвучит в 21:45.