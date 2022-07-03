Невероятный сейв Лунина признали лучшим в чемпионате Испании
Источник:ютуб-канал Ла Ліги
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин стал автором лучшего сейва в чемпионате Испании. Это достижение подчинилось украинцу только во втором матче Ла Лиги за его карьеру.
Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги
Это произошло в матче 37-го тура чемпионата Испании, в котором "сливочные" сыграли вничью с Кадисом (1:1). Украинец эффектно отбил мяч после удара Усамы Идрисси, когда тот вышел один на один с вратарем.
Варте уваги Лунін відвідав благодійну вечерю на підтримку України в Мадриді, яку організовував Клопотенко
Это действие Лунина признали лучшим в перечне топ-10 сейвов.
Посмотреть полный список сейвов можно здесь.
Матч против Кадиза был всего вторым в Ла Лиге для Лунина в сезоне. Украинец, как второй вратарь команды после основного – бельгийца Тибо Куртуа, за всю свою карьеру сыграл за мадридцев всего в 5 матчах. 4 из них украинец провел именно в сезоне-2021/2022.
Карьера Лунина в составе Реала
- Украинец подписал соглашение с "Реалом" летом 2018 года.
- Лунин трижды отправлялся в аренду (Леганес, Вальядолид и Овьедо). Его контракт со "сливочными" действует до 30 июня 2024 года.
- В сезоне-2021/2022 Андрей провел четыре матча в футболке Реала, в которых пропустил четыре гола.
- 23-летний вратарь дебютировал за мадридский клуб в Ла Лиге. Это произошло в дерби Мадрида против Атлетико. К сожалению, "сливочные" минимально проиграли сопернику после реализуемого пенальти от Янника Карраско (1:0).
- В конце мая Лунин вместе с Реалом стал победителем Лиги чемпионов. Как сообщало Mundo Deportivo, УЕФА не признает Андрея и Иско обладателями кубка Лиги чемпионов, ведь футболисты не сыграли в этом турнире ни минуты.
- Голкипер Андрей Лунин останется в составе Реала на следующий сезон. По информации источника, стороны договорились о том, что украинец не отправится в аренду другой команде чемпионата.