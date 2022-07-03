Невероятный сейв Лунина признали лучшим в чемпионате Испании

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин стал автором лучшего сейва в чемпионате Испании. Это достижение подчинилось украинцу только во втором матче Ла Лиги за его карьеру.

Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги

Это произошло в матче 37-го тура чемпионата Испании, в котором "сливочные" сыграли вничью с Кадисом (1:1). Украинец эффектно отбил мяч после удара Усамы Идрисси, когда тот вышел один на один с вратарем.

Варте уваги Лунін відвідав благодійну вечерю на підтримку України в Мадриді, яку організовував Клопотенко

Это действие Лунина признали лучшим в перечне топ-10 сейвов.

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Матч против Кадиза был всего вторым в Ла Лиге для Лунина в сезоне. Украинец, как второй вратарь команды после основного – бельгийца Тибо Куртуа, за всю свою карьеру сыграл за мадридцев всего в 5 матчах. 4 из них украинец провел именно в сезоне-2021/2022.

Карьера Лунина в составе Реала