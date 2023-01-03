Прощание с Пеле: почему Неймар не приехал на похороны своего кумира

Состоялась церемония прощания с "Королем футбола" Пеле, сердце которого перестало биться 29 декабря. Отдать последний почет пришла не одна тысяча фанатов.

Со 2 по 3 января 2023 года на стадионе бразильского клуба Сантос состоялось прощание с легендарным футболистом. Церемонию посетило немало футбольных болельщиков.

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10-го номера сборной Бразилии не было на похоронах

После этого гроб с телом Пеле провезли по улицам города и даже у дома матери бывшего футболиста, не знающего о смерти своего сына. Женщина давно болеет. Похоронили легендарного футболиста на кладбище Memorial Necropole Ecumenica. Процедура захоронения проходила за закрытыми дверями, присутствовали только родные и близкие друзья нападающего.

Не было на похоронах звездного левого вингера ПСЖ Неймара. Однако футболист, выступающий под 10-м номером Пеле в сборной Бразилии, не просто отсутствовал на церемонии прощания со своим кумиром. Все потому, что в этот день у Неймара была тренировка, ведь парижский клуб готовится к следующему матчу.

6 января ПСЖ сыграет в 1/32 финала Кубка Франции против Шатору.

Поэтому похороны Пеле посетил отец Неймара.

Неймар, к сожалению, не смог присутствовать на похоронах. Ему не удалось вылететь из Франции в Бразилию в столь сжатые сроки. Он попросил меня прийти сюда, чтобы таким способом ознаменовать и его присутствие,

– сказал Неймар-старший.