Инцидент произошел еще в 2016 году. Одна из сотрудниц компании Nike заявила, что Неймар склонял ее к оральному сексу в своем гостиничном номере в Нью-Йорке. Эту информацию она сообщила своим друзьям и сотрудникам компании.

Примечательно Владелец Шахтера отказался платить за Неймара 15 миллионов евро, – Мирча Луческу

К тому времени она помогала координировать действия и материально-техническое обеспечение для Неймара и его окружения.

В 2018 году она подала жалобу в Nike и описала инцидент руководителю отдела кадров компании и генеральному совету. В Nike наняли юристов для проведения расследования. Тогда же в компании решили прекратить использовать Неймара в рекламных компаниях, пока шло расследование.

В Nike отметили, что сначала хотели избежать расследования, чтобы сохранить конфиденциальность участников. Закончилось все тем, что в 2020 году Nike и Неймар прекратили сотрудничество. Хотя источники The Wall Street Journal указывают на то, что у футболиста было соглашение еще на 8 лет. Также в компании заявили, что причиной разрыва стало нежелание Неймара сотрудничать в рамках расследования. Имя девушки не сообщается.

Представители Неймара отвергают любые обвинения. И заявили, что причины для расторжения соглашения были чисто коммерческие. До этого Nike 13 лет сотрудничал с футболистом.

Обвинение Неймара в изнасиловании

Это не первый случай, когда Неймара обвиняют в сексуальном насилии. В 2019 году бразильская модель Наджила Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании. Все якобы произошло в Париже в одном из отелей.

Но дело развалилось еще на стадии расследования. Ведь модель не имела доказательств именно изнасилования.