Серия пенальти определили полуфиналиста Мундиаля в Катаре, у которой точнее хорваты 4:2. Бразилия неожиданно быстро вылетела из ЧМ-2022.
Интересно узнать Бензема может возобновить карьеру за сборную Франции, но только при одном условии
Это будет большая потеря для "селесао"
После поединка несколько футболистов "селесао" взялись разубеждать одного из лидеров команды Неймара, чтобы тот не заканчивал карьеру в сборной.
Среди этой когорты футболистов были Ришарлисон, Винисиус, Пакет, Родриго и другие. Они уверены, что национальная команда многое потеряет с уходом Неймара из сборной.
Однако пока игрок ПСЖ не делает громких заявлений об окончании своих выступлений за Бразилию. Неймар лишь заявил, что пропустит несколько следующих матчей "селесао", но окончательного решения по сборной пока еще не принял.
Карьера Неймара в футболке сборной Бразилии
- Выступал за разные возрастные категории "селесао". За главную команду страны дебютировал 10 августа 2010 года. На тот момент Неймару было 18 лет 6 месяцев и 5 дней.
- Дебют пришелся на товарищеский матч против США, в котором бразильцы обыграли соперника 0:2, а Неймар забил дебютный гол и провел на поле 72 минуты.
- В общей сложности уже провел за сборную 124 матча, в которых наколотил 77 голов. Также отдал 56 результативных передач партнерам по команде.
- На ЧМ-2022 отыграл в 3-х поединках. За сыгранное время отличился 2 мячами и одним помощником.