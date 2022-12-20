Серия пенальти определили полуфиналиста Мундиаля в Катаре, у которой точнее хорваты 4:2. Бразилия неожиданно быстро вылетела из ЧМ-2022.

Интересно узнать Бензема может возобновить карьеру за сборную Франции, но только при одном условии

Это будет большая потеря для "селесао"

После поединка несколько футболистов "селесао" взялись разубеждать одного из лидеров команды Неймара, чтобы тот не заканчивал карьеру в сборной.

Среди этой когорты футболистов были Ришарлисон, Винисиус, Пакет, Родриго и другие. Они уверены, что национальная команда многое потеряет с уходом Неймара из сборной.

Однако пока игрок ПСЖ не делает громких заявлений об окончании своих выступлений за Бразилию. Неймар лишь заявил, что пропустит несколько следующих матчей "селесао", но окончательного решения по сборной пока еще не принял.

Карьера Неймара в футболке сборной Бразилии