Лига чемпионов под вопросом: Неймар получил жуткую травму в матче за ПСЖ – фото и видео

Бразилец продемонстрировал яркую игру против Лилля, но поединок до конца не доиграл. Возможно, нападающему понадобится операция.

В чемпионате Франции этими выходными играют матчи 24 тура Лиги 1, В центральной встрече друг другу противостояли два последних чемпиона страны – ПСЖ и Лилль.

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Игра подарила фанатам кучу эмоций, пишет 24 канал. После двух голов ПСЖ подопечные Фонсеки смогли не только восстановить паритет, но даже выйти вперед. Впрочем, финиш поединка был за парижанами.

Мбаппе сравнял счет, а Месси ударом со штрафного подарил подопечным Галтье победу (4:3). Это позволяет ПСЖ уверенно чувствовать себя во главе турнирной таблицы. Однако матч также запомнился тяжелой травмой Неймара.



Нога Неймара очень сильно изогнулась / кадр по трансляции

В первом тайме бразилец оформил гол и ассист, но уже после перерыва был вынужден покинуть поле. В борьбе с оппонентом нападающий неудачно подвернул ногу. После помощи врачей звезда ПСЖ пытался уйти с поля. но ходить ему было больно.

Как Неймар покидал поле:

Наконец Неймар лег на носилки и расплакался. Степень травмы пока неизвестна, но велика вероятность того, что игрок пропустит ответный матч против Баварии в Лиге чемпионов (8 марта).

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Первый поединок в Париже завершился минимальной победой мюнхенцев. Отметим, что в этом сезоне Неймар является одним из главных действующих лиц в нападении ПСЖ. В 29 матчах бразилец забил 16 голов и отдал 17 результативных передач.

Видеообзор матча ПСЖ – Лилль: