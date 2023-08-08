Норовистый Неймар мечтает о возвращении в Барселону, но может стать одноклубником Мудрика

Футбольное будущее Неймара остается открытым. Бразилец играет с ПСЖ, мечтает о Барселоне, но его сватают в Челси.

Французское издание сообщило, что Неймар выразил руководству ПСЖ свое желание продолжить карьеру в другой команде. Футболист хочет сменить клуб еще до конца лета 2023-го.

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Отец бразильца разрушил все мифы печати

Неймар мечтает, что когда-нибудь снова сможет одеть футболку Барселоны. Но главный тренер каталонского клуба Хави не в восторге от столь желаний бразильской звезды.

Вроде бы на такое решение 31-летнего левого вингера повлияли протесты фанатов ПСЖ, недовольных игрой и отдачей Неймара, как на поле, так и за его пределами. После одного из матчей ПСЖ в прошлом сезоне-2022/2023 небольшая группа болельщиков парижского клуба пришла в роскошный дом Неймара, требуя у того покинуть команду.

Раньше была информация, что Неймар попал под прицел Манчестер Юнайтед.

Теперь же его сватают в другой английский клуб – Челси. Вроде бы "синие" уже начали переговоры с парижанами по переходу бразильца. Но такой сценарий может не устроить самого футболиста. Такой переход не выгоден для нашего Михаила Мудрика, тоже выступает на позиции левого вингера, как и Неймар.

На эти все слухи прессы отреагировал отец Неймара. Он опроверг информацию L'Equipe, которое сообщило о желании его сына покинуть ПСЖ и назвал французский источник L'Efake.

Отметим, что у Неймара есть действующий контракт с ПСЖ до конца июня 2025, а также опция пролонгации соглашения еще на сезон. Бразилец пропустил большую часть прошлого сезона из-за операции на лодыжке, которую растянул в матче Лиги 1 против Лилля.

Поэтому в сезоне-2022/2023 отыграл всего 29 поединков, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. В новом сезоне у бразильца уже не будет друга и партнера на футбольном поле Лионеля Месси, который уже феерирует в США.

Неймар выступает из ПСЖ с августа 2017-го, отыграв в футболке парижского клуба уже 173 матча (118 мячей и 77 ассистов). Больше поединков провел за Барселону – 186, но этот показатель бразилец может переплюнуть уже в новом сезоне, если останется в составе ПСЖ. Вместе с парижанами уже получил 14 трофеев.

12 августа ПСЖ официально откроет для себя новый сезон Лиги 1. В этот день парижане сыграют против Лорьяна.