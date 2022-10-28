Не знаю, что будет, когда россиянин встретится на трассе с украинцем – немецкий биатлонист Кюн

В конце ноября 2022 года в финском Контиолахте стартует новый биатлонный сезон. Украинские биатлонисты выйдут на трассу, что не скажешь о представителях России и Беларуси.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил дисквалификацию российских и белорусских биатлонистов на неопределенный срок. По меньшей мере, сезон-2022/2023 состоится без представителей стран-агрессоров.

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Кюн: У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн предположил, что было бы на трассе, если бы россиян и белорусов допустили к международным соревнованиям. Он отметил, что биатлон является одним из самых опасных видов спорта, ведь в нем биатлонисты используют винтовки и патроны.

У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны. Я не знаю, что будет, когда российский спортсмен встретится на трассе с украинским. На самом деле они все хорошие ребята, но кто знает, что может произойти,

– сказал Кюн.

Мужская индивидуальная гонка откроет новый биатлонный сезон в Контиолахте. Индивидуалка состоится 29 ноября. На первом этапе Кубка мира запланировано 8 гонок: индивидуалки, спринты, преследования и эстафеты.

Напомним, что прошлый сезон из-за полномасштабного вторжения России в Украину был досрочно закончен для сине-желтой сборной.