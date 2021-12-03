Не защитники, а статисты: пятеро игроков Шахтера не помешали сопернику забить гол – видео

Футбольный клуб Львов вышел вперед в матче против Шахтера благодаря голу Эрнеста на 17-й минуте матча. Вину за этот пропущенный гол стоит возложить на защитную линию "горняков".

Ошибки защитников

К голу в ворота Шахтера привел ряд ошибок игроков донецкой команды.

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После того как мяч вынесли почти от линии поля в центральную зону, "оранжево-черные" не слишком активно вступали в борьбу за него. Закончилось все тем, что мяч сбросили на ход Эрнесту. Его встречал Марлон. Рядом был и Матвиенко. Слева в это время находился Корниенко, а Додо прикрывал другого соперника – Шину, который забегал в штрафной. На помощь защитника пришел Маркос Антонио. Поэтому в целом – пятеро игроков.

Но ни один из них не то, что не отобрал мяч у Эрнеста, но и не помешал ему пробить. Пробивал он из-за пределов штрафного. И закрутил мяч в ворота от дальней штанги тот пересек линию.

Для Львова это был первый удар по воротам соперника в матче, который сразу и стал голевым.

Видео гола Эрнеста в ворота Шахтера