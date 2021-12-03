Помилки захисників

До голу у ворота Шахтаря призвела низка помилок гравців донецької команди.

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Після того, як м'яч винесли майже від лінії поля в центральну зону, "помаранчево-чорні" не надто активно вступали в боротьбу за нього. Закінчилося все тим, що м'яч скинули на хід Ернесту. Його зустрічав Марлон. Поруч був і Матвієнко. Ліворуч у цей час перебував Корнієнко, а Додо прикривав іншого суперника – Шину, який забігав у штрафний. На допомогу захисника прийшов Маркос Антоніо. Тож загалом – п'ятеро гравців.

Та жоден з них не те, що не відібрав м'яч в Ернеста, але й не завадив йому пробити. Пробивав він з-за меж штрафного майданчика. І закрутив м'яч у ворота – від дальньої стійки той перетнув лінію.

Для Львова це був перший удар по воротах суперника в матчі, який одразу і став гольовим.

Відео голу Ернеста у ворота Шахтаря