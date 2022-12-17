Сборная Марокко не опустила головы после быстрого пропущенного мяча. Команда собралась с силами и мгновенно уравняла силы в поединке.

Достойно внимания Йошкин гол: будущая звезда Манчестер Сити забил Марокко в бронзовом матче ЧМ-2022

На 9-й минуте матча "атласным львам" удалось забить гол в ворота сборной Хорватии. Марокканцы решили последовать примеру своих соперников, отличившихся после розыгрыша штрафного удара. Полностью обезьяньи гол хорватов марокканцам не получилось, но после определенного каламбура в штрафной площадке "клетчатой сборной" африканцам удалось занести мяч в ворота соперника - 1:1. Кстати, штрафной привез автор первого гола в матче Йошко Гвардиол. 24 канал.

Гол Ашрафа Дари: