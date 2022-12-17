Збірна Марокко не опустила голови після швидкого пропущеного м'яча. Команда зібралась з силами та миттєво вирівняла сили у поєдинку.

Варте уваги Йошкін гол: майбутня зірка Манчестер Сіті забив Марокко у бронзовому матчі ЧС-2022 – відео голу

На 9 хвилині матчу "атласним левам" вдалось забити гол у ворота збірної Хорватії. Марокканці вирішили взяти приклад зі своїх суперників, які відзначились після розіграшу штрафного удару. Повністю змавпувати гол хорватів марокканцям не вийшло, але після певного каламбуру в штрафному майданчику "картатої збірної" африканцям таки вдалось занести м'яч у ворота суперника – 1:1. До речі, штрафний привіз автор першого голу у матчі, Йошко Гвардіол, пише 24 канал.

Гол Ашрафа Дарі: