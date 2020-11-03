Матч регіональної ліги Іспанії запам'ятався курйозним моментом за участю голкіпера. Воротар забив класний гол з-за меж штрафного майданчика, але не встиг повернутись у ворота та пропустив шалений гол з центра поля від суперника.

У черговому турі іспанської регіональної ліги зустрілись "Вінарос" та "Пеньіскола", де за рахунку 0:1 на користь гостей розпочалось найцікавіше, пише 24 канал.

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2 в 1: герой та невдаха матчу

Здавалось, що матч так і закінчиться мінімальною перемогою гостей, але інакше гадав голкіпер "Вінароса", який побіг у атаку, щоб допомогти команді. Воротар впорався із поставленим завданням. На 5-й доданій арбітром хвилині до основного часу матчу голкіпер господарів перехопив м'яч та пробив точно у дальній кут воріт з-за меж штрафного майданчика.

Радості голкіпера не було меж. Після чого почав не надто швидко повертатись у власну рамку воріт, чим скористався гравець суперника, який розводив м'яч з центра поля. Воротар повертався спиною до власних воріт, тоді футболіст гостей вирішив завдати потужного удару, відправивши м'яч йому "за комірець". Завдяки цьому голу рахунок зустрічі став – 1:2 на користь "Пеньісколи".

Відео шаленої кінцівки матчу