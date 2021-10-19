Не Усик: Фьюри признался, какого боксера боится больше всего
19 октября 2021 , 09:24Читати новину українською
Источник:Sky Sports
Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен рассказал, кого "Цыганский король" называет лучшим супертяжем мира.
Главную угрозу своему величию и непобедимому статусу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри видит не в Александре Усике, а в британце Джо Джойсе.
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"Я разговаривал с Тайсоном насчет него. И Фьюри сказал, что Джойс лучший в дивизионе. Вот каково было мнение Тайсона. У Джойса отличные движения, он может тяжело ударить. В его груди бьется большое сердце. Он сильный, постоянно идет вперед", – заявил промоутер.
Усик мог подраться с Джойсом
- Джойс должен был сразиться 25 сентября с Усиком, но украинец отказался от этого поединка, когда у него появилась возможность провести бой с Джошуа.
- Хотя перед тем Усик успел вызвать Джойса на Марс, и тот принял вызов.
- Усик и Фьюри провели успешные поединки осенью 2021 года. Украинский боксер 25 сентября сенсационно одолел Энтони Джошуа.
- 34-летний Усик завоевал титулы чемпиона мира по трем основным версиям: WBA, WBO, IBF и пояс IBO.
- А вот Фьюри 10 октября дважды побывал в нокдаунах в бою с Деонтеем Уайлдером, но нокаутировал американца. Британец сохранил самый престижный пояс WBC и титул чемпиона журнала The Ring.