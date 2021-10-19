Не Усик: Фьюри признался, какого боксера боится больше всего

Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен рассказал, кого "Цыганский король" называет лучшим супертяжем мира.

Главную угрозу своему величию и непобедимому статусу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри видит не в Александре Усике, а в британце Джо Джойсе.

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"Я разговаривал с Тайсоном насчет него. И Фьюри сказал, что Джойс лучший в дивизионе. Вот каково было мнение Тайсона. У Джойса отличные движения, он может тяжело ударить. В его груди бьется большое сердце. Он сильный, постоянно идет вперед", – заявил промоутер.

Усик мог подраться с Джойсом