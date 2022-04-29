Не трансфер: почему Цыганков пропустил благотворительные матчи

Виктор Цыганков неожиданно не сыграл за Динамо в последних двух благотворительных матчах. Один из лидеров команды получил повреждение.

Один из лидеров команды попал в лазарет

Киевский клуб во время войны базируется в Румынии. Большую роль в этом сыграл главный наставник "бело-синих" Мирча Луческу.

Интересно прочитать В компании Голанда и Винисиуса: Забарный – один из лучших молодых футболистов мира

Динамо уже провело пять благотворительных матчей в поддержку Украины, одержав три победы и расписав две мировые.

В поединках против Боруссии Дортмунд и загребского Динамо не сыграл один из лидеров киевлян Виктор Цыганков. Если в матче против "шмелей" Цыганков был в заявке, но не появился на футбольном поле, то в следующей игре был уже вне списка игроков Динамо.

По информации Владимира Зверева, футболист получил незначительную травму.

Пока неизвестно, восстановится ли Цыганков до следующего благотворительного матча против швейцарского Базеля (4 мая).