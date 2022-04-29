Не трансфер: почему Цыганков пропустил благотворительные матчи
Источник:инстаграмм Профутбол Digital
Виктор Цыганков неожиданно не сыграл за Динамо в последних двух благотворительных матчах. Один из лидеров команды получил повреждение.
Один из лидеров команды попал в лазарет
Киевский клуб во время войны базируется в Румынии. Большую роль в этом сыграл главный наставник "бело-синих" Мирча Луческу.
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Динамо уже провело пять благотворительных матчей в поддержку Украины, одержав три победы и расписав две мировые.
В поединках против Боруссии Дортмунд и загребского Динамо не сыграл один из лидеров киевлян Виктор Цыганков. Если в матче против "шмелей" Цыганков был в заявке, но не появился на футбольном поле, то в следующей игре был уже вне списка игроков Динамо.
По информации Владимира Зверева, футболист получил незначительную травму.
Пока неизвестно, восстановится ли Цыганков до следующего благотворительного матча против швейцарского Базеля (4 мая).
- Напомним, что Цыганков закончил первую часть сезона на втором месте в гонке лучших бомбардиров УПЛ. Динамовец уступил только нападающему Днепра-1 Артему Довбику.
- В сезоне-2021/2022 отыграл за киевлян 25 поединков, в которых забил 11 голов и сделал 4 ассиста.