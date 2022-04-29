Один із лідерів команди потрапив у лазарет
Київський клуб під час війни в Україні базується у Румунії. Велику роль у цьому відіграв головний наставник "біло-синіх" Мірча Луческу.
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Динамо вже провело п'ять благодійних матчів на підтримку України, здобувши три перемоги та розписавши дві мирові.
У поєдинках проти Боруссії Дортмунд та загребського Динамо не зіграв один із лідерів киян Віктор Циганков. Якщо у матчі проти "джмелів" Циганков був у заявці, але не з'явився на футбольному полі, то у наступній грі був вже поза списком гравців Динамо.
За інформацією Володимира Зверова, футболіст отримав незначну травму.
Наразі невідомо, чи відновиться Циганков до наступного благодійного матчу проти швейцарського Базеля (4 травня).
- Нагадаємо, що Циганков закінчив першу частину сезону на другому місці у перегонах найкращих бомбардирів УПЛ. Динамівець поступився лише нападнику Дніпра-1 Артему Довбику.
- У сезоні-2021/2022 відіграв за киян 25 поєдинків, у яких забив 11 голів та зробив 4 асисти.