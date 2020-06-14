Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов поделился своим мнением о том, кто из молодых украинских боксеров способен в ближайшие годы серьезно заявить о себе на профиринге и даже стать чемпионом мира.

Михаил Завьялов рассказал о перспективных украинских боксерах в интервью "ФАКТЫ".

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В первую очередь назову Дмитрия Митрофанова, который мне очень нравится. Может заявить о себе в случае перехода в профессионалы Александр Хижняк. Это те ребята, которые способны показать результаты до завоевания звания чемпиона мира. Денис Беринчик набирает обороты. Правда, в легком весе очень много претендентов и крайне сложно пробраться к вершине.

"Я смотрю много рейтинговых боев, и глаз радуется, когда видишь, сколько у нас талантливой молодежи. Да и вообще, я всегда говорил, что Украина – это боксерская нация, потому что во времена Советского Союза, и после обретения независимости наши ребята всегда были на ведущих ролях в мире. Только надо давать им возможность проявить себя, заключать контракты с хорошими промоутерами и менеджерами, которые смогут продвигать боксера. Поверьте, чтобы стать чемпионом мира, нужно преодолеть много грязи на пути к своей цели", – рассказал Завьялов .

На данный момент Украина представлена ​​тремя действующим обладателями чемпионских поясов: Василием Ломаченко, Александром Усиком и Артёмом Далакяном.

Перспектива Ломаченко и Усика

Завьялов считает, что сейчас Ломаченко не сможет победить ни один из соперников. Украинец находится на пике своей формы. Молодые боксеры будут наступать ему на пятки, но еще несколько лет Василий сможет пробыть сильнейшим.

Поделился президент и мнением об Усике. Он признается, что Александр может проиграть в супертяжелом весе только одному боксеру – Тайсону Фьюри. Со всеми другими ему под силу разобраться и переиграть в техническом плане.