Не только футбол: лидер Динамо Цыганков похвастался навыками в другом виде спорта

Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков попробовал свои силы в баскетболе. Футболист активно готовится ко второй части сезона.

Пока его команда готовится к выходу из отпуска, 25-летний футболист посетил баскетбольной залы в столице, где играет Будивельник, и развлекся с другом бросками по кольцу.

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У Виктора, который надел майку бывшей звезды Бостон Селтикс Кайри Ирвинга с номером 11, великолепно получались трехочковые броски.

"Давно хотели покидать", – подписал Цыганков видео.

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