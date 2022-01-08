Не смогла сосчитать до двух: биатлонистка из России допустила нелепую ошибку во время спринта

Женский спринт начал программу пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия) для биатлонисток. Не обошлось без курьезных моментов.

Курьезная ситуация в спринте

В курьезную ситуацию попала 27-летняя российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина. Девушка в спринте финишировала лишь 82-й, имея в своем пассиве три промаха на огневом рубеже.

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На лежке россиянка дважды попала в "молоко", а на стойке снова поехала на один дополнительный круг. Однако эпическая ситуация произошла еще после первой стрельбы. Нигматуллина после первой стрельбы должна была поехать на дополнительные два круга, но плохо посчитала и преодолела лишь один из них, о других 150 метрах она забыла.

Из-за этого российская биатлонистка получила две минуты штрафа. Поэтому ее позиция на финише была настолько далекой. Болельщики из России раскритиковали такую неосмотрительность спортсменки.

Такой курьез не позволил Нигматуллиной отобраться в гонку преследования, где стартует топ-60 по итогам спринта.

В интервью МатчТВ сама же Нигматуллина признала свою ошибку, которую совершила из-за глупости. Ульяна заявила, что сбилась со счета, когда преодолевала штрафные 300 метров. Ульяна была уверена, что проехала два дополнительных круга, но обсчиталась.

Сезон для Нигматуллиной

Нигматуллина дважды попадала в топ-10 в сезоне-2021/2022 в индивидуальных гонках.

Лучший результат этого сезона – 5-я позиция в индивидуалке в шведском Эстерсунде.

Также помогла сборной России финишировать второй в женской эстафете в австрийском Хохфильцене.

Россиянка занимает 15 место в общем зачете Кубка мира.