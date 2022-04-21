Не руководствуюсь попытками кого-то изменить, – Беленюк о дальнейшей работе НОК

Руководство НОК не раз критиковали украинские спортсмены-олимпийцы. По их убеждению, комитет делает недостаточно в борьбе по отстранению россиян от мирового спорта.

Беленюк: Публичные заявления – это непременная составляющая подобных личностей

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк прокомментировал для сайта 24 канала ситуацию по "молчанию" Сергея Бубки и его неоднозначной позиции. Он заявил, что глава НОК не в состоянии ответить на конкретные вопросы, касающиеся войны в Украине.

Читайте также Не до конца поняла его позиция и дальнейшие шаги, – Беленюк о затягивании Бубки по войне

На вопрос об изменении в будущем руководства НОК Беленюк ответил:

Вы знаете, я точно не руководствуюсь попытками кого-то изменить, или что-нибудь такое сделать. Просто человек, занимающий место председателя НОК, особо не провозглашает свою позицию. А спортсмены должны знать эту публичную точку зрения, чтобы им было на что ориентироваться.

"Недавно даже министр спорта Вадим Гутцайт подчеркнул, что спорт все же не вне политики. Хотя раньше он уверял обратное. Поэтому публичные заявления – это непременная составляющая подобных личностей, возглавляющих такие должности", – добавил борец.

Обратите внимание! Полное интервью с Жаном Беленюком читайте на сайте 24 канала по ссылке.

Скандал с участием Бубки