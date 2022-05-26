Долгополов: Лазурный берег – отличный вариант для них

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поделился мнениями относительно заявления представителей европейских правительств, согласно которым Украине следует пойти на уступки территориям России ради завершения войны.

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Экс-тенисист подчеркнул, что тем, кто делает соответствующие предложения, нужно самим отказаться от своих территорий.

"Поэтому наш президент сказал, что какая-то европейская страна предложила отдать часть нашей территории России, чтобы прекратить войну.

Мы готовы к этому только в том случае, если эти европейские страны отдадут свои территории России, чтобы остановить войну. Мы не продадим нашу землю и людей, простите.

Лазурный берег – отличный вариант для них. Там полно россиян", – написал экс-спортсмен.

Довгополов ответил на сообщения других пользователей под своим твитом. И согласился с одним из тех, кто считает, что Россия не остановится и продолжит войну, но в будущем.

Это просто отсрочка новой, еще большей войны с захваченной территории, они не остановятся. Они должны отойти по крайней мере обратно к границам до 24 февраля, и после того, мы сможем говорить,

– добавил Александр.

Что известно о бывшем теннисисте