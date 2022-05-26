Долгополов: Лазурний берег – чудовий варіант для них

Колишній український тенісист Олександр Долгополов поділився думками щодо заяви представників європейських урядів, згідно з якими Україні варто піти на поступки територіями Росії заради завершення війни.

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Екстенісист наголосив, що тим, хто робить відповідні пропозиції, потрібно самим відмовитися від своїх територій.

"Тож наш президент сказав, що якась європейська країна запропонувала віддати частину нашої території Росії, щоб припинити війну.

Ми готові на це лише в тому випадку, якщо ці європейські країни віддадуть свої території Росії, щоб зупинити війну. Ми не продамо нашу землю і людей, вибачте.

Лазурний берег – чудовий варіант для них. Там повно росіян", – написав ексспортсмен.

Долгополов відповів на дописи інших користувачів під своїм твітом. І погодився з одним із тих, хто вважає, що на цьому Росія не зупиниться і продовжить війну, але у майбутньому.

Це просто відтермінування нової, ще більшої війни з захопленої території, вони не зупиняться. Вони повинні відійти принаймні назад до кордонів до 24 лютого, і після того, ми зможемо говорити,

– додав Олександр.

Що відомо про колишнього тенісиста