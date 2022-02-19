Не представляю, как должна быть напугана Свитолина, – легендарная Навратилова поддержала Украину

19 февраля 2022 , 20:15
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Источник:

твиттер Мартины Навратиловой

Все больше спортсменов обеспокоены обострением ситуации возле украинских границ с Россией. Легендарная теннисистка Мартина Навратилова поддержала Украину.

Поддержка из США

65-летняя бывшая американская теннисистка поддержала не только Украину, но и первую ракетку нашей страны Элину Светолину. Мартина Навратилова отметила, что не представляет, как украинке страшно за свое государство.

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Даже не представляю, как должна быть напугана Свитолина в эти дни. Скрестим пальцы за Украину!,
– написала Навратилова.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
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Элина Свитолина 21 февраля стартует в основной сетке турнира WTA 1000 в Дохе. Украинская теннисистка сыграет против чешки Терезы Мартинцовой. Также в этом старте примут участие Ангелина Калинина и Марта Костюк, которая пробилась через квалификацию.

Что известно о Мартине Навратиловой

  • Американская теннисистка чешского происхождения. За свою карьеру победила в 18 турнирах Гренд Слэм в одиночном разряде. Также имеет в своей копилке 150 титулов соревнований WTA.
  • В паре за теннисную карьеру выиграла в 178 турнирах.
  • Помогла сборной США пять раз стать победителем Кубка федераций.
  • Звание первой ракетки мира держала в течение 331 недели. Такой показатель является вторым лучшим результатом в истории женского тенниса.
  • В 1994 году завершила профессиональную карьеру.
Автор: Софія Кулай