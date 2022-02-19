Не представляю, как должна быть напугана Свитолина, – легендарная Навратилова поддержала Украину

Все больше спортсменов обеспокоены обострением ситуации возле украинских границ с Россией. Легендарная теннисистка Мартина Навратилова поддержала Украину.

Поддержка из США

65-летняя бывшая американская теннисистка поддержала не только Украину, но и первую ракетку нашей страны Элину Светолину. Мартина Навратилова отметила, что не представляет, как украинке страшно за свое государство.

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Даже не представляю, как должна быть напугана Свитолина в эти дни. Скрестим пальцы за Украину!,

– написала Навратилова.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Элина Свитолина 21 февраля стартует в основной сетке турнира WTA 1000 в Дохе. Украинская теннисистка сыграет против чешки Терезы Мартинцовой. Также в этом старте примут участие Ангелина Калинина и Марта Костюк, которая пробилась через квалификацию.

Что известно о Мартине Навратиловой