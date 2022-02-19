Не представляю, как должна быть напугана Свитолина, – легендарная Навратилова поддержала Украину
Источник:твиттер Мартины Навратиловой
Все больше спортсменов обеспокоены обострением ситуации возле украинских границ с Россией. Легендарная теннисистка Мартина Навратилова поддержала Украину.
Поддержка из США
65-летняя бывшая американская теннисистка поддержала не только Украину, но и первую ракетку нашей страны Элину Светолину. Мартина Навратилова отметила, что не представляет, как украинке страшно за свое государство.
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Даже не представляю, как должна быть напугана Свитолина в эти дни. Скрестим пальцы за Украину!,
– написала Навратилова.
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Элина Свитолина 21 февраля стартует в основной сетке турнира WTA 1000 в Дохе. Украинская теннисистка сыграет против чешки Терезы Мартинцовой. Также в этом старте примут участие Ангелина Калинина и Марта Костюк, которая пробилась через квалификацию.
Что известно о Мартине Навратиловой
- Американская теннисистка чешского происхождения. За свою карьеру победила в 18 турнирах Гренд Слэм в одиночном разряде. Также имеет в своей копилке 150 титулов соревнований WTA.
- В паре за теннисную карьеру выиграла в 178 турнирах.
- Помогла сборной США пять раз стать победителем Кубка федераций.
- Звание первой ракетки мира держала в течение 331 недели. Такой показатель является вторым лучшим результатом в истории женского тенниса.
- В 1994 году завершила профессиональную карьеру.