Не позвали на воссоединение: Боруссия смешно отреагировала на жеребьевку Лиги чемпионов

Мёнхенгладбахская Боруссия в этом сезоне не сумела пробиться в Лигу чемпионов. Зато ее соперники из прошлого сезона вновь попали в одну группу. Среди них и донецкий Шахтер.

В сезоне 2020/2021 Шахтер, Боруссия, Интер и Реал попали в одну группу B. Тогда из квартета в 1/8 финала Лиги чемпионов удалось выйти Реалу и Боруссии. Шахтер же занял третье место и вылетел в Лигу Европы. Неудачником же стал Интер, который занял четвертое место.

Во время жеребьевки группового этапа сезона 2021/2022 Интер, Реал и Шахтер снова оказались в одном квартете. На этот раз в группе D. Вот только вместо Боруссии четвертой командой стал молдавский Шериф, которого тренирует украинец Юрий Вернидуб.

К теме Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

В твиттер Боруссии с юмором отреагировали на результаты жеребьевки.

"Не пригласили на воссоединение группы D", – написали в твиттере.

Под этим постом ответили со страницы Интера, где заявили, что "ничего личного".