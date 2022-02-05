Не отреагировал правильно на ветер, – Пидручный о провальном старте на Олимпиаде

На олимпийских играх в Пекине 5 февраля разыграли комплект наград в биатлоне. Первый соревновательный день начался смешанной гонкой.

Пидручный: Надеемся, что будем набирать

К сожалению, в первом старте на Олимпиаде-2022 украинским атлетам не удалось продемонстрировать настоящую борьбу. Препятствием к медалям для "сине желтых" стала провальная стрельба.

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В итоге украинская команда заняла 13-е место.

Лидер мужской сборной Дмитрий Пидручный поделился своими мыслями по поводу выступления в смешанной эстафете.

Моя ошибка – в том плане, что не отреагировал правильно на ветер. Допустил какую-то ошибку – не знаю, где были упущения. Поговорим с тренерами, увидим, что было не так. К сожалению, один круг и одна потерянная позиция. И тот круг помешал побороться за высшие места, догнать команды, которые были выше,

– отметил Дмитрий.

Пидручный рассказал о контактной борьбе на дистанции, а также упомянул о погодных условиях.

"Как чувствовал себя из-за холода? Как для первого старта нормально. Трудно что-то сказать, только последний круг бежал с чехом. Он просидел за моей спиной весь круг. Пытался от него оторваться, но здесь довольно тяжело убежать. А на финише он меня опередил. Больше ни с кем не бежал. Посмотрим анализ гонки, но пока ничего не могу сказать. Когда бежишь сам, без какого-либо контакта и на дальнем месте, показывать высокую скорость на трассе тяжело", – сказал капитан мужской команды.

Надеемся, что будем набирать. Еще достаточно много стартов впереди. Увидим, что они нам дадут,

– подытожил биатлонист.

Дмитрий Пидручный: что известно о спортсмене

Для лидера мужской команды это третьи олимпийские игры в карьере.

Самым высоким достижением Дмитрия является "золото" чемпионата мира в 2019 году.

Сейчас Пидручный занимает 34 место в общем зачете.

На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане сборная Украины заняла 7 место.