"Не отказывайтесь помогать", – Селезнев об участии в благотворительных матчах

Украинский нападающий Евгений Селезнев прокомментировал свое участие в благотворительных матчах. Также футболист призвал всех помогать Украине.

Экс-игрок Днепра прокомментировал свое участие в грядущем благотворительном матче. Поединок состоится в Ужгороде, 27 ноября, на стадионе Авангард.

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Комментарий Евгения

Селезнев назвал это своеобразной инвестицией в будущее, сказал, что каждый украинец должен помогать, чтобы ускорить нашу победу. Также упомянул и об уважении к героям:

"Футболисты всегда готовы принимать участие в мероприятиях ради победы. Это уважение между игроками, людьми и военными. Если есть время – отзываются все, никто не отказывается. Это касается и меня, и Влада, и других игроков. Мы большая футбольная семья – много лет знаем друг друга. Мы собираемся и играем в футбол, чтобы помочь Вооруженным силам Украины и простым украинцам. Чтобы у нас было светло, жизнь, а наши дети и женщины были в безопасности", - сказал Селезнев.

недавно футболист принял участие в другом благотворительном матче. В поединке, который проходил на Академии Движения, приняли участие Артем Федецкий, Михаил Кополовец, Виктор Вацко и другие. Звездам тогда удалось собрать 277 тысяч гривен в поддержку ВСУ.