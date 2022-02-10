Не Олимпиада, а страшный сон, – реакция Абраменко на недопуск Украины к соревнованиям на Играх
Источник:инстаграм Александра Абраменко
Украинские фристайлисты не смогли выступить в командном первенстве на Олимпиаде-2022. Лидер сборной Александр Абраменко прокомментировал развитие событий.
Реакция олимпийского чемпиона
Олимпийский чемпион по фристайлу в Пхенчхане-2018 прокомментировал вспышку коронавируса в команде. Александр Абраменко остался разочарованным, сообщив это в сторис на своей странице в инстаграме.
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Спортсмен коротко подписал стартовое письмо соревнований: "Не Олимпиада, а страшный сон".
Реакция Абраменко / Скриншот из инстаграма фристайлиста
За сине-желтую сборную должны были выступать Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад и Ольга Полюк.
Из них положительные тесты на коронавирус получили Котовский, Окипнюк и Новосад.К сведению. Командные соревнования начнутся 10 февраля в 13:00. Розыгрыш медалей состоится в 13:50. Участие в первенстве примут: Беларусь, ОКР, Канада, Швейцария, США и Китай.