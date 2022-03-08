Родители попали под пропаганду

Алиев перестал общаться со своими родителями на фоне вторжения России в нашу страну. Спортсмен, который записался в территориальную оборону Киева, признался, что его родственники не верят рассказам о том, что происходит в Украине.

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"Я не буду обманывать, я скажу честно. Сначала я общался с родителями. На данный момент я с ними не общаюсь. Они у себя по телевизору видят все совсем другое: что у нас тут фашисты, нацисты, мародеры...

Да, мародерство есть, но мы с этим боремся. Я им объяснял, говорил, что был под пулями. Я не испугался и продолжаю защищать дальше эту страну. Мои родители мне не верят. И мне обидно от этого", – рассказал бывший футболист Динамо.

Ранее футболист четко дал понять, что не собирается покидать Украину.

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