Не обошлось без потерь: сборная Украины произвела срочную замену в составе перед битвой с Англией

Сборная Украины по футболу 9 и 12 сентября сыграет матчи квалификации к Евро-2024. Соперниками будут лидеры группы – Англия и Италия.

УАФ накануне объявила список игроков, которые будут готовиться к важным матчам. Однако уже во время тренировочного сбора пришлось производить замену.

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Шапаренко не успел восстановиться от травмы

Сообщается, что полузащитник Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко не успел восстановиться до матчей отбора Евро-2024 после полученного повреждения, которое 24-летний украинец получил в матче с Бешикташем в квалификации в Лигу конференций.

Центрального полузащитника до сих пор беспокоит сухожилие двуглавой мышцы бедра. Восстановление игрока займет около трех недель. Шапаренко уже покинул расположение национальной команды, а вместо него в сборную из резервного списка вызвали лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. Он присоединится к лагерю национальной команды в Польше уже 5 сентября.

Однако, как утверждает спортивный врач Дмитрий Бабелюк, прогноз от УАФ слишком оптимистичен. Он считает, что Николай Шапаренко выбыл из игры минимум на 6 недель.

"В новости указано, что на восстановление понадобится около 3 недель, но это срок, который, как правило, характерен для мышечной травмы. Сухожилие же в свою очередь известно тем, что плохо кровоснабжается, является более крепкой структурой, но, соответственно, дольше заживает. Поэтому практически всегда травмы сухожилия забирают гораздо больше времени на восстановление по сравнению с мышечными травмами.

Неизвестно насколько серьезна степень травмы у Николая, но рискну прикинуть, что ввиду подтвержденной травмы сухожилия игрок точно пропустит больше месяца, около 6-8 недель. Сухожилию следует зажить, игроку восстановить готовность мышц и набрать физическую форму для полноценной игры в футбол. Маловероятно, что это произойдет через 3 недели", – написал Бабелюк.

. Матч Украина – Англия состоится 9 сентября во Вроцлаве, а выездной матч против Италии команда Реброва сыграет 12 сентября в Милане.