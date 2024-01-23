"Не можем устать": Зинченко рассказал об обязанности всех украинских спортсменов

Игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко дал обширное интервью британскому изданию The Athletic. Украинец в очередной раз напомнил миру о кровопролитной войне в Украине.

Российские террористы шокировали весь мир, начав полномасштабную войну против Украины. Однако постепенно жители мирных стран стали забывать о событиях в нашем государстве.

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Зинченко: Чего Россия пытается добиться

Этого нельзя допустить, считает Александр Зинченко. Лидер "канониров" признался, что мечтает вернуться в Украину и быть вместе со своим народом.

Я говорю себе и своей жене, что очень хочу быть в Украине, потому что это моя родина. Смотря и следя за новостями, где почти каждый день люди погибают без всякой причины, вы просто спрашиваете себя: чего Россия пытается достичь?

– сказал Зинченко.

Украинские спортсмены должны при каждом случае напоминать миру о войне в Украине. Кроме того, благодаря победам на спортивных площадках название нашей страны будет на устах граждан других стран.

"Возможно, некоторые люди устали от этого, но все мы, украинцы во всем мире… мы не можем устать от этого, потому что это наша жизнь, это наша страна. Очень трудно быть далеко от своей страны каждый день. Нам нужно больше говорить об этом, и это то, что мы стараемся делать.

Украинцы, играющие за рубежом в футбол, теннис, бокс, мы должны представлять нашу страну. Это наша обязанность. Каждый, кто имеет украинский паспорт, должен делать все возможное, чтобы эта победа стала гораздо ближе. Любые победы украинцев дарят большие эмоции людям, борющимся там за нашу свободу. Многие герои на передовой смотрят футбол", – отметил Зинченко.