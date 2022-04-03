Не молчите, пока дети не перестанут гибнуть каждый день, – Зинченко

Украинский игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко обратился к мировому сообществу. Он призывает всех остановить войну на Украине.

Зинченко: Я прошу вас, говорите об этом вслух

В своем инстаграме футболист опубликовал видеообращение. Он отметил жестокие зверства ришистов.

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"Я не просто играю за эту страну, я ее гражданин. Сейчас моя страна защищается от российской агрессии. Тысячи людей умирают. Российские войска уже разрушили несколько городов. Бомбы и ракеты падают и попадают в дома мирных жителей.

Я родился и вырос в Житомирской области. 8 марта российская авиация атаковала Малин, город недалеко от Житомира. По итогу одного из авиаударов была убита семья, вместе с малым ребенком", – сказал Александр.

По состоянию на 3 апреля оккупанты убили 158 детей, 258 ранены. Возможно, для кого-то это только числа, однако для украинского народа это невероятная потеря и боль.

У меня тоже есть маленькая дочь. Мое сердце разбивается во время мыслей о том, насколько многие дети ее возраста сейчас умирают, и сколько еще станут жертвами этой войны,

– подчеркнул футболист.

Зинченко призывает мир говорить о войне и остановить нашествие путинской орды.

"Я прошу вас, говорите об этом вслух! Не молчите, пока дети не перестанут гибнуть каждый день. Пожалуйста, помогите нам своими голосами и поддержкой. Остановите Путина! Спасти украинских детей", – добавил игрок национальной команды.

Видеообращение Зинченко