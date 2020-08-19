Защитник "Волыни" Тарас Михалик объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

Однако, экс-игрок сборной Украины не собирается покидать футбол. Михалик в интервью Footboom рассказал о дальнейших планах на будущее.

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Еще поиграю для себя в любителях. На профессиональном уровне уже достаточно, наигрался. Видите, хотел помочь "Волыни", но не получилось. Последние пять матчей играл на уколах, ведь были определенные проблемы с коленом. Сейчас залечиваю ту травму, после которой воспалилось колено. И буду понемногу завершать игровую карьеру.

У меня есть товарищ, который держит команду. Она играет на любительском уровне, на область. Буду для себя заниматься, не могу сейчас просто взять и бросить футбол. И что потом, сидеть дома на диване? Команда называется "Вотранс",

– сказал Михалик.

Что известно о Тарасе Михалике

Тарас Михалик выступал за российский "Локомотив" с 2013-го по 2019 год. За это время он выиграл 3 Кубка России и еще раз стал чемпионом страны. В последнем сезоне в России 36-летний Михалик сыграл лишь 3 матча в Кубке России, отметившись 1 голевой передачей.

Также центрбек выступал за киевские ЦСКА и "Динамо", "Закарпатье" и Волынь. В его активе есть 32 матча за сборную Украины.