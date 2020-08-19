Захисник "Волині" Тарас Михалик оголосив про завершення професіональної кар'єри гравця.

Однак, ексгравець збірної України не збираєтья покидати футбол. Михалик у інтерв'ю Footboom розповів про подальші плани на майбутнє.

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Ще пограю для себе в аматорах. На професіональному рівні вже досить, награвся. Бачите, хотів допомогти "Волині", але не вийшло. Останні п'ять матчів грав на уколах, адже були певні проблеми з коліном. Наразі заліковую ту травму, після якої запалилося коліно. І буду потроху завершувати ігрову кар'єру.

"В мене є товариш, який тримає команду. Вона грає на аматорському рівні, на область. Буду для себе займатись, не можу зараз просто взяти і кинути футбол. І що потім, сидіти вдома на дивані? Команда називається "Вотранс", – сказав Михалик.

Що відомо про Тараса Михалика

Тарас Михалик виступав за російський "Локомотив" з 2013-го по 2019 рік. За цей час він виграв 3 Кубка Росії і ще раз став чемпіоном країни. В останньому сезоні у Росії 36-річний Михалик зіграв лише 3 матчі в Кубку Росії, відзначившись 1 гольовою передачею.

Також центрбек виступав за київські ЦСКА та "Динамо", "Закарпаття" і Волинь. В його активі є 32 матчі за збірну України.