Не киевское, а московское: детали по трансферу Себастьяна Вильи в Динамо

Вингер аргентинского Бока Хуниорс Себастьян Вилья своей игрой привлек внимание европейских клубов. А среди претендентов на него назвали даже киевское Динамо.

Вильи не будет в Киеве

Киевское Динамо не проявляло никакого интереса к приобретению Себастьяна Вильи. Об этом сообщил аргентинский инсайдер Хосе Луис Мерло.

Стоит внимания Кого киевское Динамо готово отдать в аренду в Румынию по просьбе Луческу: имена футболистов

По его словам, единственным претендентом на 25-летнего колумбийца было московское Динамо. Однако стороны пока заморозили переговоры. Вероятная причина – клубам трудно договориться относительно цены на футболиста.

Себастьян Вилья в этом сезоне чемпионата Аргентины провел 6 матчей, в которых забил два гола и еще однажды отдал результативный пас.

Портал Transfermarkt оценивает его в 5,5 миллиона евро.

Вилья выступает на позиции левого вингера. В киевском Динамо на этой позиции могут сыграть сразу трое игроков: Карлос де Пена, Беньямин Вербич и Витиньо, который только летом 2021 года присоединился к команде.