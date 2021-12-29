Вільї не буде в Києві

Київське Динамо не проявляло жодного інтересу щодо придбання Себастьяна Вільї. Про це повідомив аргентинський інсайдер Хосе Луїс Мерло.

Варте уваги Кого київське Динамо готове віддати в оренду в Румунію на прохання Луческу: імена футболістів

За його словами, єдиним претендентом на 25-річного колумбійця було московське Динамо. Однак сторони поки заморозили переговори. Ймовірна причина – клубам важко домовитися щодо ціни на футболіста.

Себастьян Вілья в цьому сезоні чемпіонату Аргентини провів 6 матчів, в яких забив два голи та ще одного разу віддав результативний пас.

Портал Transfermarkt оцінює його в 5,5 мільйона євро.

Вілья виступає на позиції лівого вінгера. В київському Динамо на цій позиції можуть зіграти одразу троє гравців – Карлос де Пена, Беньямін Вербіч та Вітіньо, який лише влітку 2021 року приєднався до команди.