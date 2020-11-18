Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал о встрече с наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Давние знакомые встретились перед финалом Лиги чемпионов в Киеве.

Андрей Воронин знаком с наставником "красных" еще со времен работы в немецком "Майнце". По словам экс-нападающего, немецкий специалист совсем не изменился с тех лет, он остался человеком с хорошим чувством юмора. Об этом рассказал легенда атакующего звена сборной Украины для интервью изданию "Чемпионат".

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Давняя дружба

"Клопп был таким приколистом всегда! Сейчас смотрю на него по телевизору и понимаю: Юрген вообще не изменился. Ни внешне – ни внутренне. Ребята из Дортмунда мне то же самое рассказывали. Титулы, слава его не испортили. Коммуникабельный, юмористический, он и притравить, и посмеяться может. Раньше люди думали, что Клопп играет на публику. Это вообще не так. Он такой, какой есть. Это качество в нем очень подкупает", – сказал Воронин.

Бывший нападающий поделился одной из забавных историй связанной с немецким наставником "Ливерпуля". За неделю до финала Андрей связался с Клоппом, чтобы договориться о встрече, когда он прилетит со своими подопечными на решающий матч Лиги чемпионов, который проходил в Киеве.

Воронин хотел попросить Юргена, чтобы тот договорился о встрече его сына с Салахом, который является его кумиром.

"Клопп сбросил расписание команды и уточнил, когда подъехать. В половине десятого вечера мы с сыном были в гостинице. Охрана провела через все кордоны к команде. Представь: у человека завтра финал Лиги чемпионов, а он берет бывшего одноклубника, с которым работал 20 лет назад! В этом весь Клопп. Человек! Мы 40 минут с ним посидели, попятились, посмеялись, пивка выпили. На прощание Клопп сам подписал малому мяч и сфотографировался с нами на память", – рассказал Андрей.

Воронин выступал за "Майнц" в 2000/02 годах. А вот нынешний наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп провел на посту главного тренера команды из Германии с 2001/08 года. Именно тогда они и познакомились между собой.

После неудачного сезона в 2008 году покинул немецкий клуб и возглавил "Боруссию" (Д). А вот украинский нападающий под руководством Юргена стал одним из лучших форвардов Второй Бундеслиги, а затем уже перебрался в "Кельн".

В свое время бывший форвард из Украины выступал за английский клуб в период с 2007/10 годов. А уже через пять лет команду возглавил 41-летний наставник.

Добавим, что финал в Киеве завершился победой мадридского "Реала" 3:1. Тогда за "мерсисайдцев" отличился Садио Мане.