Колишній нападник збірної України Андрій Воронін розповів про зустріч з наставником "Ліверпуля" Юргеном Клоппом. Давні знайомі зустрілись перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві.

Андрій Воронін знайомий з наставником "червоних" ще з часів роботи у німецькому "Майнці". За словами екснападника, німецький спеціаліст зовсім не змінився з тих років, він залишився людиною з хорошим почуттям гумору. Про це розповів легенда атакувальної ланки збірної України для інтерв'ю виданню "Чемпіонат".

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Давня дружба

"Клопп був таким приколістом завжди! Зараз дивлюся на нього по телевізору і розумію: Юрген взагалі не змінився. Ні зовні – ні внутрішньо. Хлопці з Дортмунда мені те ж саме розповідали. Титули, слава його не зіпсували. Комунікабельний, гумористичний, він і притравити, і посміятися може. Раніше люди думали, що Клопп грає на публіку. Це взагалі не так. Він такий, який є. Справжній. Ця якість в ньому дуже підкуповує", – сказав Воронін.

Колишній нападник поділився однією з кумедних історій пов'язаною з німецьким наставником "Ліверпуля". За тиждень до фіналу Андрій зв'язався з Клоппом, щоб домовитись про зустріч, коли він прилетить зі своїми підопічними на вирішальний матч Ліги чемпіонів, який відбувався у Києві.

Воронін хотів попросити Юргена, щоб той домовився про зустріч його сина з Салахом, який є його кумиром.

"Клопп скинув розклад команди і уточнив, коли під'їхати. О пів на десяту вечора ми з сином були в готелі. Охорона провела через всі кордони до команди. Уяви: у людини завтра фінал Ліги чемпіонів, а він бере колишнього одноклубника, з яким працював 20 років тому! У цьому весь Клопп. Людина! Ми 40 хвилин з ним посиділи, позгадувати минуле, посміялися, пивка випили. На прощання Клопп сам підписав малому м'яч і сфотографувався з нами на пам'ять", – розповів Андрій.

Воронін виступав за "Майнц" у 2000/02 роках. А от нинішній наставник "Ліверпуля" Юрген Клоппа провів на посту головного тренера команди з Німеччини з 2001/08 роки. Саме тоді вони і познайомились між собою.

Після невдалого сезону у 2008 році покинув німецький клуб та очолив "Боруссію" (Д). А от український нападник під керівництвом Юргена став одним із найкращих форвардів другої Бундесліги, а потім уже перебрався у "Кельн".

Свого часу колишній форвард з України виступав за англійський клуб у період з 2007/10 років. А вже через п'ять років команду очолив 41-річний наставник.

Додамо, що фінал у Києві завершився перемогою мадридського "Реала" 3:1. Тоді за "мерсисайдців" відзначився Садіо Мане.