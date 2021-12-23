Не хватило сантиметров: Ярмоленко попал в перекладину и не спас Вест Хэм от поражения

Вест Хэм в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги на выезде проиграл Тоттенхэму (2:1). Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко большую часть встречи провел на скамейке запасных.

Тоттенхем – Вест Хем 2:1

Голы: Бергвейн, 29, Моура, 34 – Боуэн, 32

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Судьбу встречи решила пятиминутка в середине первого тайма: на 29-й забил Бергвейн, через 3 минуты Боуэн сравнял, но уже на 34-й Лукас Моура снова вывел "шпор" вперед.

Лишь на 80-й минуте при счете 2:1 в пользу "шпор" наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил Андрея Ярмоленко на замену. В компенсированное время у Андрея был шанс отличиться, однако его удару для взятия ворот не хватило буквально пары сантиметров. Мяч попал в перекладину и Вест Хэм уступил.

Стоит отметить, что Челси обыграл Брентфорд на пути к полуфиналу (2:0), а Ливерпуль в серии послематчевых пенальти одолел Лестер.

В полуфинале Тоттенхэм сразится с Челси, а Ливерпуль вышел на Арсенал.

Тоттенхэм – Вест Хэм видеообзор (для просмотра перейдите на ютуб)