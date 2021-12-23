Тоттенхем – Вест Хем 2:1
Голи: Бергвейн, 29, Моура, 34 – Боуен, 32
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Долю зустрічі вирішила п'ятихвилинка в середині першого тайму: на 29-й забив Бергвейн, через 3 хвилини Боуен зрівняв, але вже на 34-й Лукас Моура знову вивів "шпор" уперед.
Лише на 80-й хвилині при рахунку 2:1 на користь "шпор" наставник "молотобійців" Девід Мойєс випустив Андрія Ярмоленка на заміну. У компенсований час у Андрія був шанс відзначитись, проте його удару для взяття воріт не вистачило буквально пари сантиметрів. М'яч потрапив у поперечину і Вест Хем поступився.
Варто зазначити, що Челсі обіграв Брентфорд на шляху до півфіналу (2:0), а Ліверпуль у серії післяматчевих пенальті здолав Лестер.
У півфіналі Тоттенхем змагатиметься із Челсі, а Ліверпуль вийшов на Арсенал.
Тоттенхем – Вест Хем відеоогляд (для перегляду перейдіть на ютуб)