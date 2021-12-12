Складно назвати цей газон футбольним полем

Схоже, що перед поєдинком головний суддя матчу не дивився на стан поля та дав "добро" на проведення цього матчу. Хоча поле було у жахливому стані, а на одній із його частину була одна величезна калюжа.

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Все через те, що напередодні гри у Туреччині була сильна злива. Однак командам довелось використовувати не лише футбольні навички, а й здібності з пляжного футболу.

Коли м'яч потрапляв у цю ділянку газону, то футбол перетворювався у яку боротьбу. Футболісти намагались куди-небудь відкинути м'яч, щоб витягнути його з цієї калюжі. У цьому епізоді ніхто б не заздрив футболістам Трабзонспора та Антальяспора.

Відео епізоду з матчу