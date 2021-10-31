Не футбол, а страдания: Львов с минимальным счетом обыграл Колос на выезде

Колос 31 октября принимал Львов в рамках 13 тура УПЛ. Львовский клуб неожиданно добыл три очка в выездной игре.

Колос – Львов 0: 1

Гол: Романчук, 84

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Уже в начале встречи Колос потерял прекрасную возможность открыть счет в матче. Павловец головой сбрасывал мяч на дальнюю стойку после подачи со штрафного. Но никто из партнеров по команде не откликнулся на передачу.

Клуб из Ковалевки полностью доминировал в матче. Ильин мог размочить нули на табло, но не реализовал выход один на один. Голкипер вовремя вышел из ворот, сократил угол удара и не позволил игроку соперника его перебросить. Сразу после этого никто из футболистов Колосса не откликнулся на прострел с правого фланга.

"Пожар" был у ворот хозяев. Политыло выполнил острую передачу с фланга во вратарскую Колоса. Но ни один из игроков львовского клуба не сумел в упор расстрелять ворота соперника. Команды такими взрывными моментами атаковали в матче. В течение первой 45-минутки ни один из голкиперов обеих команд реально не вступал в игру.

Счет первого тайма был закономерен – 0:0.

В начале второго тайма Львов упустил прекрасную возможность забить. Защитники Колосса ошиблись в контроле мяча на собственной части поля. Ныч перехватил мяч, но не стал наносил удар, отдав передачу на Довгого. Но капитан львовского клуба не дотянулся до этого паса. Очень позорная игра в атаке в исполнении игроков Львова.

Много борьбы и эмоций было на футбольном поле, но не моментов.

На 84-й минуте гости вышли вперед в счете. Эрнест головой пробил после подачи со штрафного – голкипер Колоса справился с ударом. Но мяч отлетел прямо в ноги Романчука, который занес мяч в ворота соперника – 0:1.

После пропущенного гола Колосс не создал ничего опасного. Львов минимально обыграл клуб из Ковалевки на выезде – 0:1.